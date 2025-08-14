Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и очень вкусная! Эта кабачковая икра станет настоящим хитом на вашем столе! Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — нежная текстура, насыщенный вкус овощей и пикантные нотки чеснока. Идеальная закуска к любому гарниру или просто на хрустящем хлебушке!

Ингредиенты

  • Кабачки — 1,5 кг (молодые, с кожурой)
  • Лук репчатый — 0,5 кг
  • Морковь — 0,5 кг
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 головка
  • Подсолнечное масло — 100 мл
  • Соль — 1 ст. л. (без горки)
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем кубиками (если старые — очищаем от кожуры и семян). Лук шинкуем, морковь трём на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс. В глубокой сковороде или казане разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности (5 минут). Добавляем морковь, жарим ещё 5 минут. Выкладываем кабачки, тушим под крышкой 30 минут на среднем огне, периодически помешивая.
  2. Добавляем томатную пасту, соль, сахар и перец, тушим без крышки 15 минут, чтобы испарилась лишняя жидкость. В конце вливаем уксус и добавляем чеснок, перемешиваем. Измельчаем массу погружным блендером (можно оставить кусочки), кипятим 2 минуты и разливаем по стерильным банкам.

Приятного аппетита!

