Депутат Рады рассказал о попытках Зеленского достучаться до Трампа Зеленский пытался достучаться до Трампа перед саммитом США и России

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом России и США на Аляске судорожно пытался привлечь внимание Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, проблема заключается в том, что украинскому лидеру нечего предложить главе Белого дома. Кроме того, он добавил, что Зеленский станет проблемой для всех, включая украинцев, если на саммите удастся достичь договоренностей с Россией.

Перемирие перед обсуждением территориальных и политических условий — последний и единственный шанс Зеленского сохранить власть. Отчаянное метание по Европе и поездка в Британию в последний день перед встречей Трампа и Путина на Аляске — попытки достучаться до Трампа с этой идеей, — считает Дубинский.

Ранее украинский чиновник рассказал, что Зеленский и его команда испытывают напряжение в преддверии саммита на Аляске. Помощники главы государства обеспокоены тем, что отстранены от переговорного процесса.

До этого профессор МГИМО Дмитрий Саймс сообщил, что Зеленский рискует лишиться власти в результате саммита лидеров России и США. По его словам, исход ситуации во многом определит позиция европейских лидеров и их готовность поддерживать Украину без участия Трампа. Эксперт отметил, что при охлаждении отношений с Вашингтоном отстранение Зеленского может инициировать украинская политическая элита.