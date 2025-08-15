Стало известно о настроении Зеленского перед саммитом РФ и США на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда испытывают «напряжение» в преддверии саммита РФ и США на Аляске, передает Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Помощники украинского лидера выразили обеспокоенность отсутствием участия в обсуждениях, влияющих на будущее страны.

Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения «напряженное» на фоне проведения саммита на расстоянии более пяти тысяч миль, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского зависит от итогов переговоров на Аляске. Встреча лидеров России и США должна быть результативной для обсуждения саммита.

До этого эксперт предположил, что Владимир Зеленский может потерять власть из-за встречи Путина и Трампа на Аляске. По его словам, судьба украинского лидера зависит от позиции Европы: без поддержки США ему будет сложно удержаться у власти. В случае ухудшения отношений с США Зеленского могут отстранить от власти по инициативе украинской элиты.