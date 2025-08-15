Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:38

Песков назвал условие для трехстороннего саммита с Зеленским

Песков: для трехстороннего саммита нужно достигнуть результатов на Аляске

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Возможность трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского зависит от результатов переговоров на Аляске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной для рассмотрения такого формата.

На вопрос о необходимых условиях он лаконично ответил: «Результативно». Перспектива трехстороннего саммита остается открытой, но полностью зависит от достижения конкретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Песков заявил, что саммит президентов РФ и США может продлиться минимум шесть-семь часов. По его словам, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий. Песков добавил, что саммит начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет.

До этого сообщалось, что главной темой обсуждения президентов РФ и США будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Россия
Дмитрий Песков
переговоры
Владимир Зеленский
