Названа самая непопулярная пляжная страна в мире

Тувалу признали самым непопулярным пляжным направлением в мире, ежегодно привлекающим лишь около 3,7 тыс. туристов, сообщает издание Zee News. Издание сравнило данные с потоками путешественников на более развитые курорты — Фиджи и Самоа.

По оценкам экспертов, низкий интерес к Тувалу объясняется удаленностью, минимальной инфраструктурой и сложностью транспортной доступности. Государство, расположенное в центральной части Тихого океана, включает девять небольших атоллов общей площадью всего 26 квадратных километров. Главная активность сосредоточена в столице Фунафути, где находятся административные здания, магазины, гостиницы и единственный аэропорт. Из-за узкой географической формы страна остается уязвимой к наводнениям и штормам.

Посетить Тувалу можно лишь на двух еженедельных рейсах Fiji Airways из Сувы, а регулярного морского сообщения нет — суда заходят в порт эпизодически. Для российских туристов путь предполагает пересадку на Фиджи, однако визовых требований при пребывании до 30 дней нет.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что российским туристам, находящимся в Таиланде, следует избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей. Такая рекомендация связана с произошедшими там вооруженными столкновениями.