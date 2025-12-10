Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:39

Названа самая непопулярная пляжная страна в мире

Тувалу признали самой непопулярной пляжной страной

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/search/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Тувалу признали самым непопулярным пляжным направлением в мире, ежегодно привлекающим лишь около 3,7 тыс. туристов, сообщает издание Zee News. Издание сравнило данные с потоками путешественников на более развитые курорты — Фиджи и Самоа.

По оценкам экспертов, низкий интерес к Тувалу объясняется удаленностью, минимальной инфраструктурой и сложностью транспортной доступности. Государство, расположенное в центральной части Тихого океана, включает девять небольших атоллов общей площадью всего 26 квадратных километров. Главная активность сосредоточена в столице Фунафути, где находятся административные здания, магазины, гостиницы и единственный аэропорт. Из-за узкой географической формы страна остается уязвимой к наводнениям и штормам.

Посетить Тувалу можно лишь на двух еженедельных рейсах Fiji Airways из Сувы, а регулярного морского сообщения нет — суда заходят в порт эпизодически. Для российских туристов путь предполагает пересадку на Фиджи, однако визовых требований при пребывании до 30 дней нет.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что российским туристам, находящимся в Таиланде, следует избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей. Такая рекомендация связана с произошедшими там вооруженными столкновениями.

туризм
туристы
курорты
пляжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.