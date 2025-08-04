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04 августа 2025 в 06:00

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 августа 2025 года

4 августа: праздники в России и мире 4 августа: праздники в России и мире Фото: Mark Newman/FLPA/Global Look Press

Настало 4 августа 2025 года. В этот день в разные годы не стало Мэрилин Монро, сразу двух известных Левитанов и Лили Брик. Во всем мире сегодня защищают хищника с необычным окрасом и отмечают день рождения главного напитка для торжеств. О каких еще важных событиях и датах не стоит забывать — читайте в нашей новой статье.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России сегодня нет официальных праздников, зато во всем мире есть сразу несколько интересных поводов для торжеств. Так, 4 августа отмечают Международный день дымчатого леопарда. Торжество посвящено редкому и загадочному хищнику, который обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Этот день призван привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкивается вид: браконьерству, уничтожению мест обитания и фрагментации популяции.

А еще 4 августа празднует свой день рождения шампанское — один из самых популярных на Земле алкогольных напитков. Появилось оно во Франции благодаря монаху по имени Пьер Периньон. Мужчина экспериментировал с вином и получил золотистый газированный напиток. Сам напиток назвали в честь родной провинции создателя — Шампань. А самый элитный вид шампанского теперь называют по фамилии монаха.

День рождения шампанского отмечают 4 августа День рождения шампанского отмечают 4 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

4 августа во многих странах День одиноких работающих женщин — неофициальный праздник, посвященный независимым, целеустремленным женщинам, которые строят карьеру и живут активной жизнью без оглядки на стереотипы. Этот день — повод напомнить, что отсутствие семьи и отношений не равно недостатку счастья. Многие женщины сознательно выбирают свободу, самореализацию и профессиональный рост, находя радость в работе, путешествиях, хобби и дружеском кругу.

Сегодня отмечают и другие необычные праздники:

  • День качания на качелях;

  • День спелеолога;

  • День заветного сундучка;

  • День пуантилизма;

  • День белого вина.

4 августа празднуют День качания на качелях 4 августа празднуют День качания на качелях Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православные верующие сегодня чтят память Марии Магдалины. Эта святая — одна из жен-мироносиц, которые первыми подошли к гробу Христа и принесли благовония. Мария также знаменита тем, что первой из людей увидела Воскрешение Христа. Именно ей доверил Иисус рассказать благую весть остальным его ученикам, а позже — и другим людям вне Иерусалима. Кстати, ей же, по преданию, мы обязаны традицией красить яйца на Пасху. Мария Магдалина поднесла римскому императору красное яйцо и воскликнула «Христос Воскресе!».

Памятные даты и события: что произошло 4 августа в разные годы?

  • В 1326 году в московском Кремле начали строительство первого в городе каменного храма — церкви Успения Пресвятой Богородицы. Позднее его назовут Успенским собором.

  • В 1922 году в США прошли похороны Александра Белла — одного из создателей телефонной связи. В этот день на минуту замолчали 13 миллионов телефонов на всем континенте.

  • В 1997 году в России подписали указ о деноминации рубля. Все числа на банкнотах уменьшили в тысячу раз.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 4 августа?

В этот день появились на свет:

Луи Вюиттон (1821 год) — французский дизайнер, который основал одноименный дом моды. До сих пор все модницы мира мечтают о сумках этого бренда.

Барак Обама (1961 год) — первый американский президент африканского происхождения.

4 августа отмечает день рождения бывший президент США Барак Обама 4 августа отмечает день рождения бывший президент США Барак Обама Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Братья Дилан и Коул Спраус (1992 год) — американские актеры, известные по ролям в ситкомах «Друзья» и «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди».

В этот день мир покинули:

Исаак Левитан (1900 год) — живописец и один из самых известных русских пейзажистов.

Вальтер Флемминг (1905 год) — немецкий биолог, открывший всему миру наличие хромосом.

Мэрилин Монро (1962 год) — американская актриса и модель, ставшая законодательницей моды и секс-символом 1950-х годов прошлого века.

Лиля Брик (1978 год) — муза и возлюбленная Владимира Маяковского, которой он посвятил множество стихов.

Юрий Левитан (1983 год) — знаменитый диктор радио. Именно он вел эфиры во время Великой Отечественной войны и зачитывал указы Иосифа Сталина.

Именины и дни ангела 4 августа: кого не забыть поздравить?

Именины сегодня у Доминика, Иоанна, Протаса, Агапия, Алексия, Зины, Киприана, Корнилия, Михаила, Фоки, Марии и Маркеллы. Вспомните, есть ли в этом списке имена ваших знакомых, и обязательно поздравьте их с днем ангела!

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