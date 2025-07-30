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30 июля 2025 в 19:05

Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника

Рецепт вина из крыжовника Рецепт вина из крыжовника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крыжовник — удивительная ягода, из которой получается насыщенное, терпкое вино. Его легко готовить дома, нужно лишь немного терпения! Правильные пропорции продуктов подскажем в нашем рецепте.

Соберите или купите 3 кг спелого крыжовника (лучше красного сорта), удалите хвостики, промойте и разомните в эмалированной емкости. Добавьте 2,5 литра кипяченой воды комнатной температуры, перемешайте и оставьте бродить на 2–3 дня в теплом месте, прикрыв марлей. Раз в день массу нужно перемешивать, чтобы не появилась плесень.

Через 3 дня процедите мезгу через марлю, хорошо отожмите сок. В полученную жидкость добавьте 1,5 кг сахара, размешайте до растворения. Перелейте в стеклянную бутыль, наденьте медицинскую перчатку с проколотым пальцем или установите гидрозатвор. Бутыль поставьте в теплое, но темное место на 30–40 дней.

Когда брожение завершится (перчатка опадет, жидкость станет светлой и без пузырьков), аккуратно слейте вино с осадка в чистую тару. При желании профильтруйте через вату или марлю. Разлейте по бутылкам, закройте плотно крышками и отправьте на дозревание в прохладное место минимум на 1 месяц.

  • Совет: для крепости можно добавить немного водки (50–100 мл на литр) перед розливом, но это необязательно — вино и без того получается насыщенным.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Читайте также: малиновое вино — ароматная альтернатива классике с ярким ягодным вкусом.

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рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
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