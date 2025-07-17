Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!

Домашнее вино из малины готовится просто, но требует терпения. Оно получается ароматным, с легкой кислинкой и насыщенным цветом. Такой напиток идеально подойдет для уютных летних вечеров, а еще станет отличным дополнением к фруктовым десертам.

Подготовьте 2 кг спелой малины — она должна быть без плесени и грязи, но мыть ягоды не нужно, чтобы не смыть природные дикие дрожжи. Разомните ее в эмалированной кастрюле деревянной толкушкой. Засыпьте 1 кг сахарного песка и залейте туда же 2 л воды. Перемешайте массу и накройте ее марлей. Оставьте дня на 3-4 в темном месте. 2-3 раза в день перемешивайте малину, чтобы не появилась плесень. Вскоре смесь начнет бродить. Процедите ее через марлю, отожмите жмых. Перелейте жидкость в бутыль (советуем заполнять ее не более чем на ⅔) и поставьте гидрозатвор или натяните медицинскую перчатку с проколотым пальцем.

Бродить напиток будет где-то месяц. Как только перчатка сдуется или гидрозатвор перестанет пузыриться, вино готово к снятию с осадка. Осторожно слейте его через трубочку, не трогая осадок. Попробуйте — если нужно, добавьте сахар. Перелейте в чистую бутыль и оставьте в прохладном месте дозревать еще 1–2 месяца. Затем разливайте по бутылкам, укупоривайте и храните в прохладе.

Совет: если малина очень кислая, добавьте 0,5 кг изюма или 1 банан на начальном этапе — это усилит брожение и сделает вкус мягче.

Не забывайте, что алкоголь вреден вашему здоровью.

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