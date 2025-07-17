Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:25

Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!

Вино из малины: необычный рецепт Вино из малины: необычный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашнее вино из малины готовится просто, но требует терпения. Оно получается ароматным, с легкой кислинкой и насыщенным цветом. Такой напиток идеально подойдет для уютных летних вечеров, а еще станет отличным дополнением к фруктовым десертам.

Подготовьте 2 кг спелой малины — она должна быть без плесени и грязи, но мыть ягоды не нужно, чтобы не смыть природные дикие дрожжи. Разомните ее в эмалированной кастрюле деревянной толкушкой. Засыпьте 1 кг сахарного песка и залейте туда же 2 л воды. Перемешайте массу и накройте ее марлей. Оставьте дня на 3-4 в темном месте. 2-3 раза в день перемешивайте малину, чтобы не появилась плесень. Вскоре смесь начнет бродить. Процедите ее через марлю, отожмите жмых. Перелейте жидкость в бутыль (советуем заполнять ее не более чем на ⅔) и поставьте гидрозатвор или натяните медицинскую перчатку с проколотым пальцем.

Бродить напиток будет где-то месяц. Как только перчатка сдуется или гидрозатвор перестанет пузыриться, вино готово к снятию с осадка. Осторожно слейте его через трубочку, не трогая осадок. Попробуйте — если нужно, добавьте сахар. Перелейте в чистую бутыль и оставьте в прохладном месте дозревать еще 1–2 месяца. Затем разливайте по бутылкам, укупоривайте и храните в прохладе.

  • Совет: если малина очень кислая, добавьте 0,5 кг изюма или 1 банан на начальном этапе — это усилит брожение и сделает вкус мягче.

Не забывайте, что алкоголь вреден вашему здоровью.

Посмотрите подборку заготовок из малины на зиму.

малина
вино
рецепты
кулинария
кухня
рецепт
ягоды
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.