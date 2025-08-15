Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 20:38

Звезда «Универа» приехал на Аляску к саммиту Путина и Трампа

Сыгравший в «Универе» Гайдулян приехал на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Андрей Гайдулян Андрей Гайдулян Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сыгравший в российских сериалах «Универ» и «СашаТаня» актер Андрей Гайдулян вышел на связь с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с Аляски, где ожидается саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он прогулялся по Анкориджу, увидел памятник Джеймсу Куку и приобрел шапку с надписью «Аляска».

До этого главу МИД России Сергея Лаврова заметили на Аляске в свитшоте с надписью «СССР» на груди. Видео уже появилось в Сети. На кадрах глава внешнеполитического ведомства идет к отелю и положительно отвечает на вопрос журналиста, бывал ли он уже на Аляске.

Впоследствии выяснилось, что такой свитшот стоит 10 990 рублей. По данным издания, подобные модели выпускает российская фирма из Челябинска.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что встреченный им на Аляске медведь является хорошим знаком перед саммитом президентов. В частности, спецпредставитель лидера РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликовал соответствующее видео, на котором в нескольких десятках метров от него можно увидеть не очень крупного медведя.


