15 августа 2025 в 14:04

Стала известна цена свитшота, в котором Лавров взбудоражил Сеть

Лавров появился на Аляске в свитшоте российского производства за 11 тысяч рублей

Сергей Лавров в представлении ИИ Сергей Лавров в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Свитшот с надписью на груди «СССР», в котором глава МИД России Сергей Лавров появился на Аляске перед саммитом, стоит 10 990 рублей, передает aif.ru. По данным издания, подобные модели выпускает российская фирма из Челябинска.

В материале сказано, что их производят из смесовой пряжи на основе хлопка и акрила, они доступны в разных цветах. Как сообщили в отзывах покупатели, этот свитшот — крутая вещь.

До этого главу ведомства заметили в свитшоте с надписью «СССР» на груди. Видео уже появилось в Сети. На кадрах глава внешнеполитического ведомства идет к отелю и положительно отвечает на вопрос журналиста, бывал ли он уже на Аляске.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин заявил, что свитшот Лаврова может символизировать оттепель в отношениях РФ и Соединенных Штатов. По его словам, такой жест можно интерпретировать как намек на возможность сближения, несмотря на текущую конфронтацию. Он отметил, что история Советского Союза включает как периоды противостояния, так и эпизоды сотрудничества с США.

