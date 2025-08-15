Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров кофтой с надписью «СССР»

Толстовка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с надписью «СССР» может символизировать оттепель в отношениях РФ и Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, такой жест можно интерпретировать как намек на возможность сближения, несмотря на текущую конфронтацию. Он отметил, что история Советского Союза включает как периоды противостояния, так и эпизоды сотрудничества с США.

По-разному можно интерпретировать надпись «СССР» на толстовке Лаврова. Вроде бы и раньше был СССР, была холодная война, но было и время, периоды тесного сотрудничества с США, была и разрядка. Следовательно, были и совместные проекты, несмотря на конфронтацию. Это можно интерпретировать так, что и сейчас есть конфронтация, но также и время для некой разрядки. Сам период можно по-разному интерпретировать. Тут нет одного правильного ответа на этот вопрос. Никто не знает, какие у самого Лаврова с этим ассоциации, их может быть очень много, — пояснил Блохин.

Ранее Лаврова заметили на Аляске в кофте с надписью «СССР» на груди. На кадрах опубликованного в Сети видео глава внешнеполитического ведомства РФ идет к отелю и положительно отвечает на вопрос журналиста, бывал ли он уже на Аляске.