Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 3 июля, никуда без злаков

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 3 июля, никуда без злаков

На каком уровне находится концентрация пыльцы сегодня? Что доставит проблем столичным поллинозникам в этот четверг? Рассказываем в нашей традиционной рубрике.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Москвичам наконец улыбнется солнце: в четверг вероятность дождей синоптики оценивают в скромные 10%. Утром и днем солнце иногда будет скрываться за облаками, а вот вечером и ночью ожидается ясная погода. Максимальная температура в этот день — комфортные +25 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 3 июля

Продолжается цветение злаков. Карта SILAM окрашена в тревожные желтые и оранжевые цвет, что означает: сейчас уровень пыльцы доходит до 1000 единиц на кубометр.

А вот уровень пыльцы березы в воздухе — нулевой. Тем не менее москвичи продолжают жаловаться на самочувствие на специализированных мониторинговых порталах. Поэтому лучше поберегите себя и держите под рукой антигистаминные препараты.

Строго следуйте рекомендациям вашего врача, не забывайте о ежедневной влажной уборке, использовании защитных средств и правилах личной гигиены. Своевременное обращение к специалисту при появлении или усилении симптомов поможет избежать осложнений и позволит наслаждаться летом, минимизируя дискомфорт от аллергии.