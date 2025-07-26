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26 июля 2025 в 02:34

Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково

Боец ММА Камальдинов сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть представителю авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Уточняется, что спортсмен был в нетрезвом состоянии.

Камальдинов ожидал вылета из Санкт-Петербурга в Калининград, при этом вел себя неподобающим образом. Сотрудник авиакомпании сделал попытку его успокоить, но получил удар в лицо.

Дебошира в итоге утихомирили полицейские. Авторы материала напомнили, что в послужном списке Камальдинова две победы и три поражения.

Ранее в Сети появилось новое видео момента нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. На кадрах видно, как двое вооруженных мужчин в масках открывают огонь по спортсмену, когда он выходит из автомобиля. Стрельба продолжалась некоторое время, после чего нападавшие скрылись. Мужчина был госпитализирован с множественными ранениями в области плеча, кисти и груди.

Тем временем бойца ММА Ламберда Ахьядова приговорили к 28 годам лишения свободы по делу об убийстве инспектора МАДИ в конце 2022 года в парке «Зарядье». Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Также суд взыскал с фигуранта 3,1 млн рублей, удовлетворив исковые требования, заявленные потерпевшей стороной.

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Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково
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