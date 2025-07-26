Премьер-министр Сербии высказался о санкциях против России Мацут: Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России, заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Он подчеркнул, что при нынешнем правительстве такой сценарий невозможен, передает новостной портал Blic.

Что касается внешней политики, то я хочу еще раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации, — сказал он.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев отметил, что страны Запада попытаются подчинить Сербию без проведения аналога Евромайдана. По его мнению, основное давление на страну оказывает Чехия. Эксперт предположил, что самые важные события развернутся через два года, когда в Сербии пройдут президентские выборы: западные страны сделают все возможное, чтобы привести к власти «лояльных людей».

Тем временем министр по вопросам евроинтеграции страны Неманья Старович указал, что Сербия готова поддержать европейские санкции против России, если ее членство в ЕС будет гарантировано. Это возможно только за несколько месяцев до вступления страны в Евросоюз. Старович напомнил, что санкции не окажут существенного влияния на Москву, а нанесут заметный ущерб сербской экономике.