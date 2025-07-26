Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 03:12

Премьер-министр Сербии высказался о санкциях против России

Мацут: Сербия не будет вводить санкции против России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сербия не будет вводить санкции против России, заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Он подчеркнул, что при нынешнем правительстве такой сценарий невозможен, передает новостной портал Blic.

Что касается внешней политики, то я хочу еще раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации, — сказал он.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев отметил, что страны Запада попытаются подчинить Сербию без проведения аналога Евромайдана. По его мнению, основное давление на страну оказывает Чехия. Эксперт предположил, что самые важные события развернутся через два года, когда в Сербии пройдут президентские выборы: западные страны сделают все возможное, чтобы привести к власти «лояльных людей».

Тем временем министр по вопросам евроинтеграции страны Неманья Старович указал, что Сербия готова поддержать европейские санкции против России, если ее членство в ЕС будет гарантировано. Это возможно только за несколько месяцев до вступления страны в Евросоюз. Старович напомнил, что санкции не окажут существенного влияния на Москву, а нанесут заметный ущерб сербской экономике.

Россия
Сербия
санкции
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими пенсиями
Кот-безбилетник неделю плыл до Калининграда без еды и воды
На Украине продолжаются митинги против произвола Зеленского
Медведев проиграл французу и не вышел в полуфинал теннисного турнира
«Путь один»: Медведчук озвучил единственный вариант будущего для Украины
«Серьезная линия фронта»: Марочко описал обстановку под Сумами
В США из-за резкого маневра самолета пострадали бортпроводники
Число погибших при аварии с легковушкой в Тамбове увеличилось
Сильный толчок зафиксировали у берегов Индонезии
«Очарование исчезло»: в ФРГ признали, что ошиблись в Зеленском
В ГД предложили создать правила примыкания СНТ к населенным пунктам
Пособница Эпштейна дала показания генпрокурору США
Премьер-министр Сербии высказался о санкциях против России
В Турции оценили перспективы новой встречи делегаций России и Украины
Джонатан Рис-Майерс: взлеты и падения талантливого актера
Медведчук заявил, что на Украине уже состоялся дефолт
«Ненависть к уродам»: Медведчук раскрыл отношение украинцев к ударам по ТЦК
Трамп призвал Европу остановить въезд нелегалов
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 июля, все больше полыни
Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.