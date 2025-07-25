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25 июля 2025 в 16:36

В Сербии раскрыли условие для введения санкций против России

Старович: Сербия поддержит санкции против России при гарантии вступления в ЕС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сербия готова поддержать европейские санкции против России, если ее членство в ЕС будет гарантировано, заявил в интервью Der Standard министр по вопросам евроинтеграции страны Неманья Старович. По его словам, это возможно только за несколько месяцев до вступления страны в Евросоюз.

Старович напомнил, что санкции не окажут существенного влияния на Москву, а нанесут заметный ущерб сербской экономике. Без своевременных и четких гарантий о принятии Сербии в ЕС, Белград присоединяться к санкционной политике не намерен, подчеркнул министр.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев заявил, что страны Запада попытаются подчинить Сербию без проведения аналога «Евромайдана». По его мнению, основное давление на страну оказывает Чехия. Эксперт предположил, что самые важные события развернутся через два года, когда в Сербии пройдут президентские выборы. По его словам, западные страны сделают все возможное, чтобы привести к власти «лояльных людей».

До этого премьер-министр республики Джуро Мацут заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям против России. По его словам, в стране существует единое мнение на этот счет. Мацут напомнил, что в начале июня президент Александр Вучич был единственным, кто не подписал антироссийский документ на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе. Санкции против России обошлись бы стране в €15 млрд (1,1 трлн рублей).

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