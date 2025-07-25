Королевская семья Британии: новости, принц Гарри и Меган потеряли миллиарды

Netflix отказался продлевать контракт с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, пишет Daily Mail. С чем это связано и какие новости королевской семьи известны сегодня, 25 июля?
Почему Netflix не захотел продлевать контракт с Гарри и Меган
Шоу Маркл «С любовью, Меган» не вошло в топ-300 программ Netflix за первое полугодие 2025 года, а документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436-е место из семи тысяч проектов. Анонимный источник в компании заявил, что сделка «мертва». По его мнению, Гарри и Меган лишатся контракта из-за низких рейтингов.
Несмотря на анонс второго сезона «С любовью, Меган», Netflix не планирует продлевать соглашение с парой на $100 млн (около 8,7 млрд рублей).
«У нее было все — имя, платформа, пресса, но цифры ужасны», — сказал инсайдер.
Даже повторы сериала «Форс-мажоры», где когда-то снималась Маркл, собрали больше зрителей — 5,3 млн просмотров против 500 тысяч у проекта Гарри.
Эксперты считают, что Netflix может сохранить «осторожные отношения» с парой на случай их возможного развода, чтобы снять документальный проект. Пока же, кроме скандального фильма «Гарри и Меган», контент пары проваливался. Бренд-аналитики и вовсе назвали бизнес-стратегию герцогини «королевской катастрофой».
Что сделает принц Уильям, когда станет королем
По информации RadarOnline, принц Уильям уже формирует свое будущее правление и имеет готовый «план из трех пунктов», который будет реализован, когда его больной раком отец, король Карл III, умрет, и он взойдет на престол.
Источники сообщили, что Уильям готовится предложить радикально новое видение монархии, которое может кардинально отличаться от более традиционного подхода Карла III.
По словам высокопоставленных дворцовых источников, правление Уильяма будет определяться тремя «ключевыми сдвигами». Первый этап будет заключаться в акценте на практических изменениях вместо постоянных церемониальных мероприятий, второй — в наделении членов королевской семьи общественными обязанностями, а третий — в радикальном отходе «от исторической сдержанности института по тону и доступности».
Говорят, что принц Уэльский разочарован показными, по его мнению, действиями монархии.
«Его не интересуют бесконечные церемонии перерезания ленточек. Когда он посещает проект, он хочет уйти с осознанием того, что произошло что-то ощутимое, финансирование получено, жизни людей улучшились. Именно это мотивирует его сейчас», — сообщил один из источников.
Королевский редактор The Times Кейт Мэнси подтвердила, что амбиции Уильяма выходят за рамки традиционной монархии.
«Он хочет уйти с мероприятия и понимать: „Я что-то изменил“, а не просто прийти и пожать руки», — сказала она в подкасте The Royal Beat .
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