Королевская семья Британии: новости, принц Гарри и Меган потеряли миллиарды

Netflix отказался продлевать контракт с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, пишет Daily Mail. С чем это связано и какие новости королевской семьи известны сегодня, 25 июля?

Почему Netflix не захотел продлевать контракт с Гарри и Меган

Шоу Маркл «С любовью, Меган» не вошло в топ-300 программ Netflix за первое полугодие 2025 года, а документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436-е место из семи тысяч проектов. Анонимный источник в компании заявил, что сделка «мертва». По его мнению, Гарри и Меган лишатся контракта из-за низких рейтингов.

Несмотря на анонс второго сезона «С любовью, Меган», Netflix не планирует продлевать соглашение с парой на $100 млн (около 8,7 млрд рублей).

«У нее было все — имя, платформа, пресса, но цифры ужасны», — сказал инсайдер.

Даже повторы сериала «Форс-мажоры», где когда-то снималась Маркл, собрали больше зрителей — 5,3 млн просмотров против 500 тысяч у проекта Гарри.

Эксперты считают, что Netflix может сохранить «осторожные отношения» с парой на случай их возможного развода, чтобы снять документальный проект. Пока же, кроме скандального фильма «Гарри и Меган», контент пары проваливался. Бренд-аналитики и вовсе назвали бизнес-стратегию герцогини «королевской катастрофой».

Что сделает принц Уильям, когда станет королем

По информации RadarOnline, принц Уильям уже формирует свое будущее правление и имеет готовый «план из трех пунктов», который будет реализован, когда его больной раком отец, король Карл III, умрет, и он взойдет на престол.

Источники сообщили, что Уильям готовится предложить радикально новое видение монархии, которое может кардинально отличаться от более традиционного подхода Карла III.

Принц Уильям Фото: Cover Images/Global Look Press

По словам высокопоставленных дворцовых источников, правление Уильяма будет определяться тремя «ключевыми сдвигами». Первый этап будет заключаться в акценте на практических изменениях вместо постоянных церемониальных мероприятий, второй — в наделении членов королевской семьи общественными обязанностями, а третий — в радикальном отходе «от исторической сдержанности института по тону и доступности».

Говорят, что принц Уэльский разочарован показными, по его мнению, действиями монархии.

«Его не интересуют бесконечные церемонии перерезания ленточек. Когда он посещает проект, он хочет уйти с осознанием того, что произошло что-то ощутимое, финансирование получено, жизни людей улучшились. Именно это мотивирует его сейчас», — сообщил один из источников.

Королевский редактор The Times Кейт Мэнси подтвердила, что амбиции Уильяма выходят за рамки традиционной монархии.

«Он хочет уйти с мероприятия и понимать: „Я что-то изменил“, а не просто прийти и пожать руки», — сказала она в подкасте The Royal Beat .

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 25 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в России

Погода в Москве сегодня, 25 июля: тропический ливень снова зальет город?