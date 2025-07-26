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26 июля 2025 в 02:35

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 июля, все больше полыни

Пыльца 26 июля: мониторинг Пыльца 26 июля: мониторинг Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полынь набирает силу, злаки отступают, а грибки остаются — аллергикам снова тяжело дышать. Продолжаем следить, как сегодня меняется уровень пыльцы в столице.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня 26 июля

Суббота порадует москвичей хорошей погодой. На улице ясно, солнечно и тепло — воздух прогреется +26 °C. Дожди окончательно ушли, но для аллергиков — это не самая лучшая новость. Сухая погода создает идеальные условия для распространения аллергенов.

Уровень пыльцы 26 июля

Аллергенная картина в столице почти не изменилась, но есть важные нюансы.

Полынь продолжает набирать обороты — ее становится все больше и больше, уровень пыльцы в воздухе стабильно держится на высоких отметках. Это один из главных аллергенов на сегодняшний день.

Сорные травы других видов также присутствуют — их пыльца в воздухе может достигать показателя в 100 единиц, что ближе к среднему уровню. Маревых по-прежнему мало.

Злаки постепенно уходят: большинство видов отцвело, и их активность снижается. Но, несмотря на это, уровень пыльцы злаков сейчас на карте SILAM отмечен то зеленым, то желтым цветом. А в отдельных районах — там, где продолжается позднее пыление — он может даже превышать 1000 единиц на кубометр.

Плесневые грибки, особенно кладоспориум, не спешат исчезать. Их споры продолжают активно распространяться — при сухой и солнечной погоде они надолго остаются в воздухе и способны вызвать раздражение дыхательных путей.

По традиции напоминаем вам внимательно следить за собственным самочувствием, отмечаться в мониторинговых приложениях, следовать рекомендациям врача и держать под рукой антигистаминные.

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