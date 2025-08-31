Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Пышный манник — это нежное лакомство для всей семьи. Рассказываем, как испечь воздушный манник на кефире в духовке.

Ингредиенты

Манная крупа — 200 г

Мука пшеничная — 5 ст. л.

Кефир (жирностью 2,5% или 3,2%) — 250 мл

Сахар — 220 г или по вкусу

Яйца — 3 шт.

Сода — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ч. л. для смазывания формы

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Перелейте теплый (комнатной температуры) кефир в глубокую емкость. Следом вбейте яйца и перемешайте.

Всыпьте манку, тщательно перемешайте (можно с помощью блендера). Оставьте на 50 минут, чтобы крупа разбухла.

Всыпьте два вида сахара, муку и соду, тщательно перемешайте.

Застелите форму для выпечки пергаментом и смажьте маслом. Влейте тесто.

Выпекайте в духовке 40 минут.

Воздушный манник на кефире готов!

Ранее мы рассказали, как приготовить творожную запеканку из манки по советскому рецепту.