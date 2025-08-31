Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Пышный манник — это нежное лакомство для всей семьи. Рассказываем, как испечь воздушный манник на кефире в духовке.
Ингредиенты
- Манная крупа — 200 г
- Мука пшеничная — 5 ст. л.
- Кефир (жирностью 2,5% или 3,2%) — 250 мл
- Сахар — 220 г или по вкусу
- Яйца — 3 шт.
- Сода — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ч. л. для смазывания формы
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
Перелейте теплый (комнатной температуры) кефир в глубокую емкость. Следом вбейте яйца и перемешайте.
Всыпьте манку, тщательно перемешайте (можно с помощью блендера). Оставьте на 50 минут, чтобы крупа разбухла.
Всыпьте два вида сахара, муку и соду, тщательно перемешайте.
Застелите форму для выпечки пергаментом и смажьте маслом. Влейте тесто.
Выпекайте в духовке 40 минут.
Воздушный манник на кефире готов!
