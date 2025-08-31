День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 09:02

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Манник на кефире Манник на кефире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышный манник — это нежное лакомство для всей семьи. Рассказываем, как испечь воздушный манник на кефире в духовке.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 200 г
  • Мука пшеничная — 5 ст. л.
  • Кефир (жирностью 2,5% или 3,2%) — 250 мл
  • Сахар — 220 г или по вкусу
  • Яйца — 3 шт.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ч. л. для смазывания формы

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Перелейте теплый (комнатной температуры) кефир в глубокую емкость. Следом вбейте яйца и перемешайте.

Всыпьте манку, тщательно перемешайте (можно с помощью блендера). Оставьте на 50 минут, чтобы крупа разбухла.

Всыпьте два вида сахара, муку и соду, тщательно перемешайте.

Застелите форму для выпечки пергаментом и смажьте маслом. Влейте тесто.

Выпекайте в духовке 40 минут.

Воздушный манник на кефире готов!

Ранее мы рассказали, как приготовить творожную запеканку из манки по советскому рецепту.

выпечка
кефир
крупы
маннаякрупа
пироги
рецепт
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.