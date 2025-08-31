Лучшие соусы и подливы к рису — вкус гарнира заиграет новыми красками

Правильно подобранная заправка способна преобразить даже привычное блюдо до неузнаваемости. Делимся подборкой пяти подлив и соусов к рису, благодаря которым вкус гарнира заиграет новыми красками.
Подлива как в советской столовой
Многие помнят вкус этой подливы с детства. Она отлично дополняет как гарниры, так и котлеты или тефтели. Вам понадобятся:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вода (можно заменить бульоном) — 400 мл;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- приправы — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Нашинкуйте овощи. Разогрейте масло в сотейнике, всыпьте измельченные овощи и готовьте 3–5 минут. Далее выложите томатную пасту, влейте 100 мл воды или бульона, перемешайте, вскипятите и готовьте на слабом огне 10 минут. Разогрейте сухую сковороду, высыпьте на нее муку и жарьте до золотистости. Влейте немного воды/бульона, перемешайте так, чтобы все комочки растворились. Перелейте смесь к тушеным овощам, положите лаврушку, всыпьте соль и приправы. При желании разбавьте водой/бульоном, чтобы подлива стала более жидкой. Тушите под крышкой на небольшом огне 30–40 минут. Примните смесь ложкой, чтобы добиться однородной консистенции.
Подлива с говядиной, овощами и томатной пастой
Красное мясо и рис прекрасно дополняют друг друга. Для этой заправки потребуются:
- говядина — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- приправы — по вкусу;
- горячая вода — 200 мл;
- растительное масло для жарки.
Говядину нарежьте кубиками и жарьте на сковороде до золотистости, переложите в отдельную емкость. Мелко нарежьте овощи и обжарьте до мягкости. Следом выложите томатную пасту, смешайте, добавьте мясо. Посыпьте мукой и приправами, перемешайте и готовьте под крышкой 5 минут. Залейте водой и тушите, пока говядина не станет мягкой.
Сметанная подлива без мяса
Если мяса под рукой нет, приготовьте нежную сметанную подливу. Возьмите:
- сметану (любой жирности) — 50 г;
- лук — 30 г;
- муку пшеничную — 1/2 ст. л.;
- томатную пасту — 30 г;
- сливочное масло — 20 г;
- воду — 2 стакана.
Растопите масло в сотейнике на слабом огне. Лук нашинкуйте, добавьте к маслу и готовьте до прозрачности. Следом всыпьте муку, перемешайте и, продолжая помешивать, готовьте на слабом огне до золотистости. Снимите смесь с плиты. Когда она чуть остынет, залейте теплой водой, перемешайте. Верните на огонь, доведите до кипения, выложите томатную пасту и опять доведите до кипения. Выложите сметану и, когда смесь закипит, снимите с огня. При желании украсьте свежей измельченной зеленью.
Кисло-сладкий соус с консервированными ананасами
Если вы открыты для экспериментов, непременно заправьте гарнир этим пикантным соусом. Вам потребуются:
- консервированные ананасы — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- рисовая мука — 2 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 1/2 стакана;
- соль — по вкусу.
Вылейте в сотейник 1/2 жидкости из-под ананасов. Следом влейте соевый соус и томатную пасту. Когда смесь закипит, помешивая, всыпьте сахар и муку и снимите с огня после загустения. Измельчите овощи. Жарьте лук в масле до полупрозрачности, следом добавьте морковь, готовьте 3 минуты, добавьте перцы и готовьте еще 3 минуты. Ананас измельчите кубиками, всыпьте в овощную зажарку, следом выложите смесь с томатной пастой. Далее всыпьте в сковороду вареный рис, залейте водой. После закипания тушите под крышкой 7 минут. Перед подачей украсьте ломтиками ананаса.
Сливочный соус с грибами
Этот соус придется по вкусу любителям грибов. Возьмите:
- грибное ассорти (по вкусу) — 500 г;
- сливки жирностью 20% — 400 мл;
- лук — 1 шт.;
- муку пшеничную — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20–30 г;
- соль, перец, тимьян — по вкусу.
Грибы промойте, нарежьте кубиками и варите 20 минут на слабом огне. В процессе посолите. Лук измельчите. Растопите масло на сковороде, всыпьте лук, обжарьте, затем всыпьте вареные грибы и жарьте до появления золотистой корочки. Всыпьте муку и, не переставая помешивать, готовьте 2–3 минуты. Сливки разогрейте, не доводя до кипения, и влейте тонкой струйкой к грибам и луку. Всыпьте соль и приправы по вкусу. Варите до загустения. При желании добейтесь однородной консистенции с помощью блендера.
Это была подборка лучших заправок к рису. Благодаря им вы сможете по-новому взглянуть на привычный гарнир.