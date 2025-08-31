Лучшие соусы и подливы к рису — вкус гарнира заиграет новыми красками

Правильно подобранная заправка способна преобразить даже привычное блюдо до неузнаваемости. Делимся подборкой пяти подлив и соусов к рису, благодаря которым вкус гарнира заиграет новыми красками.

Подлива как в советской столовой

Многие помнят вкус этой подливы с детства. Она отлично дополняет как гарниры, так и котлеты или тефтели. Вам понадобятся:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

вода (можно заменить бульоном) — 400 мл;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

томатная паста — 3 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

приправы — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Нашинкуйте овощи. Разогрейте масло в сотейнике, всыпьте измельченные овощи и готовьте 3–5 минут. Далее выложите томатную пасту, влейте 100 мл воды или бульона, перемешайте, вскипятите и готовьте на слабом огне 10 минут. Разогрейте сухую сковороду, высыпьте на нее муку и жарьте до золотистости. Влейте немного воды/бульона, перемешайте так, чтобы все комочки растворились. Перелейте смесь к тушеным овощам, положите лаврушку, всыпьте соль и приправы. При желании разбавьте водой/бульоном, чтобы подлива стала более жидкой. Тушите под крышкой на небольшом огне 30–40 минут. Примните смесь ложкой, чтобы добиться однородной консистенции.

Подлива к рису и говядине Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подлива с говядиной, овощами и томатной пастой

Красное мясо и рис прекрасно дополняют друг друга. Для этой заправки потребуются:

говядина — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

приправы — по вкусу;

горячая вода — 200 мл;

растительное масло для жарки.

Говядину нарежьте кубиками и жарьте на сковороде до золотистости, переложите в отдельную емкость. Мелко нарежьте овощи и обжарьте до мягкости. Следом выложите томатную пасту, смешайте, добавьте мясо. Посыпьте мукой и приправами, перемешайте и готовьте под крышкой 5 минут. Залейте водой и тушите, пока говядина не станет мягкой.

Подлива с говядиной и кунжутом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сметанная подлива без мяса

Если мяса под рукой нет, приготовьте нежную сметанную подливу. Возьмите:

сметану (любой жирности) — 50 г;

лук — 30 г;

муку пшеничную — 1/2 ст. л.;

томатную пасту — 30 г;

сливочное масло — 20 г;

воду — 2 стакана.

Растопите масло в сотейнике на слабом огне. Лук нашинкуйте, добавьте к маслу и готовьте до прозрачности. Следом всыпьте муку, перемешайте и, продолжая помешивать, готовьте на слабом огне до золотистости. Снимите смесь с плиты. Когда она чуть остынет, залейте теплой водой, перемешайте. Верните на огонь, доведите до кипения, выложите томатную пасту и опять доведите до кипения. Выложите сметану и, когда смесь закипит, снимите с огня. При желании украсьте свежей измельченной зеленью.

Рис с луком и зеленью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кисло-сладкий соус с консервированными ананасами

Если вы открыты для экспериментов, непременно заправьте гарнир этим пикантным соусом. Вам потребуются:

консервированные ананасы — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

рисовая мука — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 1/2 стакана;

соль — по вкусу.

Вылейте в сотейник 1/2 жидкости из-под ананасов. Следом влейте соевый соус и томатную пасту. Когда смесь закипит, помешивая, всыпьте сахар и муку и снимите с огня после загустения. Измельчите овощи. Жарьте лук в масле до полупрозрачности, следом добавьте морковь, готовьте 3 минуты, добавьте перцы и готовьте еще 3 минуты. Ананас измельчите кубиками, всыпьте в овощную зажарку, следом выложите смесь с томатной пастой. Далее всыпьте в сковороду вареный рис, залейте водой. После закипания тушите под крышкой 7 минут. Перед подачей украсьте ломтиками ананаса.

Соус с ананасами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочный соус с грибами

Этот соус придется по вкусу любителям грибов. Возьмите:

грибное ассорти (по вкусу) — 500 г;

сливки жирностью 20% — 400 мл;

лук — 1 шт.;

муку пшеничную — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20–30 г;

соль, перец, тимьян — по вкусу.

Грибы промойте, нарежьте кубиками и варите 20 минут на слабом огне. В процессе посолите. Лук измельчите. Растопите масло на сковороде, всыпьте лук, обжарьте, затем всыпьте вареные грибы и жарьте до появления золотистой корочки. Всыпьте муку и, не переставая помешивать, готовьте 2–3 минуты. Сливки разогрейте, не доводя до кипения, и влейте тонкой струйкой к грибам и луку. Всыпьте соль и приправы по вкусу. Варите до загустения. При желании добейтесь однородной консистенции с помощью блендера.

Соус с грибами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это была подборка лучших заправок к рису. Благодаря им вы сможете по-новому взглянуть на привычный гарнир.