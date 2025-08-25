Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:28

Домашняя томатная паста: сохраняет вкус и цвет до двух лет — рецепт на 5 кг

Домашняя томатная паста — это соус с насыщенной сладостью спелых помидоров и легкой кислинкой. Густая, ароматная и ярко-красная, она идеальна для супов, соусов и пиццы.

Рецепт: возьмите 5 кг мясистых томатов (лучше сорта «сливка»), промойте, удалите плодоножки и разрежьте на четвертинки. Проварите 15 минут в широкой кастрюле, протрите через сито, чтобы удалить кожуру и семена. Полученную массу уваривайте на медленном огне 3–4 часа, помешивая, пока объем не уменьшится в пять раз. В конце добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и 50 мл уксуса (9%) на 1 л пасты.

Горячую пасту разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в темном прохладном месте — такая паста сохраняет вкус и цвет до двух лет.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из свеклы и хрена с легкой сладостью.

Дарья Иванова
