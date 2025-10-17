Проще, чем вы думаете! Готовим томатную пасту своими руками

Когда хочется насыщенного вкуса помидоров в зимних супах и соусах — домашняя томатная паста станет вашим спасением. Немного времени и терпения — и на полке будет банка, по вкусу не хуже магазинной, а зачастую даже лучше. В этой статье — рецепт и секреты, чтобы паста получилась густой и ароматной.

Возьмите 3 кг спелых помидоров, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 2–3 ст. л. оливкового масла, по желанию 1 лавровый лист и 2–3 зубчика чеснока. Помидоры промойте, удалите плодоножки и порежьте на крупные куски. Положите их в кастрюлю с толстым дном, залейте небольшим количеством воды — примерно 1/2 стакана, чтобы они не пригорели в начале, и доведите до кипения. После кипения убавьте огонь и варите минут 10–15, пока кожица не начнет отходить от мякоти. Затем протрите массу через сито или используйте блендер, убрав кожицы и семена.

Получившееся томатное пюре верните в кастрюлю, добавьте соль, сахар, оливковое масло и при желании лавровый лист. Варите на медленном огне, часто помешивая, пока масса не загустеет — это может занять от 30 до 60 минут, в зависимости от сочности помидоров и интенсивности огня. В самом конце добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Готовую пасту переложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть под укрытием.

Совет: чтобы избежать пригорания, используйте кастрюлю с толстым дном и помешивайте часто, особенно на заключительном этапе уваривания. Если паста слишком густая — можно чуть развести кипяченой водой перед закаткой.

