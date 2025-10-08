Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 19:25

Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно

Салат из баклажанов по-татарски Салат из баклажанов по-татарски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотя классика татарской кухни — это сытные пироги и мясные блюда, в их кулинарии есть место и для ярких сезонных овощных закусок, которые подаются в качестве дополнения к основному столу. Предлагаем вам рецепт салата из баклажанов, который отличается восточным изобилием трав и легкой пикантностью.

Вам потребуется 2 средних баклажана (примерно 600 г), 1 крупный красный помидор, 1 болгарский перец (лучше желтый или оранжевый для контраста), а также 1/2 пучка свежей кинзы и 1/2 пучка укропа. Начните с баклажанов: нарежьте их крупными кубиками, посыпьте 1 ч. л. соли и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и тщательно обсушите.

Обжарьте баклажаны на 3–4 ст. л. растительного масла до золотистой корочки. Они должны стать мягкими, но сохранить форму. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Тем временем нарежьте болгарский перец крупной соломкой, а помидор — дольками. Смешайте овощи в миске.

Для заправки измельчите 2–3 зубчика чеснока. Смешайте чеснок с 2 ст. л. оливкового масла (или растительного), 1 ст. л. лимонного сока (или 1 ч. л. 9%-ного уксуса) и 1/2 ч. л. черного перца. Добавьте нарезанные кинзу и укроп. Соедините обжаренные баклажаны и свежие овощи, полейте заправкой. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут перед подачей, чтобы все вкусы соединились.

  • Совет: чтобы придать салату более восточный аромат, добавьте к заправке щепотку зиры (кумина) или немного кориандра.

Читайте также: кимчи — классический рецепт традиционной корейской закуски из капусты.

Татарстан
национальная кухня
рецепт
татарские рецепты
рецепты
кулинария
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.