Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно

Хотя классика татарской кухни — это сытные пироги и мясные блюда, в их кулинарии есть место и для ярких сезонных овощных закусок, которые подаются в качестве дополнения к основному столу. Предлагаем вам рецепт салата из баклажанов, который отличается восточным изобилием трав и легкой пикантностью.

Вам потребуется 2 средних баклажана (примерно 600 г), 1 крупный красный помидор, 1 болгарский перец (лучше желтый или оранжевый для контраста), а также 1/2 пучка свежей кинзы и 1/2 пучка укропа. Начните с баклажанов: нарежьте их крупными кубиками, посыпьте 1 ч. л. соли и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и тщательно обсушите.

Обжарьте баклажаны на 3–4 ст. л. растительного масла до золотистой корочки. Они должны стать мягкими, но сохранить форму. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Тем временем нарежьте болгарский перец крупной соломкой, а помидор — дольками. Смешайте овощи в миске.

Для заправки измельчите 2–3 зубчика чеснока. Смешайте чеснок с 2 ст. л. оливкового масла (или растительного), 1 ст. л. лимонного сока (или 1 ч. л. 9%-ного уксуса) и 1/2 ч. л. черного перца. Добавьте нарезанные кинзу и укроп. Соедините обжаренные баклажаны и свежие овощи, полейте заправкой. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут перед подачей, чтобы все вкусы соединились.

Совет: чтобы придать салату более восточный аромат, добавьте к заправке щепотку зиры (кумина) или немного кориандра.

