Что такое кимчи: блюдо из Кореи своими руками!

Что такое кимчи: блюдо из Кореи своими руками!

Кимчи (или кимчхи)— национальное блюдо корейцев, символ их кухни. Коротко говоря, это острые ферментированные овощи. Рассказываем, как приготовить кимчи дома.

Что такое кимчи?

История кимчи насчитывает очень много лет. Считается, что корейцы готовили подобную закуску еще в I тысячелетии до нашей эры. Интересно, что сначала это был своеобразный способ сохранить овощи на зиму. А с тех пор, как в блюдо начали добавлять красный перец чили приблизительно в XVIII веке, кимчи приобрело характерную остроту и яркий цвет. Сегодня существует более 200 разновидностей блюда, но классический рецепт остается популярным по всей планете.

В состав традиционного кимчи входят капуста (чаще всего пекинская), чеснок, редька, имбирь, зеленый лук и красный перец, а также соевый или рыбный соус. Благодаря ферментации кимчи приобретает уникальный кисло-пряный вкус и становится источником полезных веществ — пребиотиков.

Кимчи — это не только острый салат, но и важная часть корейской культуры питания. Его едят как самостоятельное блюдо, добавляют в супы, жаркое и даже пиццу. Регулярное употребление кимчи помогает улучшить пищеварение и укрепить иммунитет.

Как приготовить кимчи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как приготовить классическое кимчи дома

Разрежьте 1 кочан пекинской капусты (около 2 кг весом) на крупные куски и тщательно посолите, оставьте на 2–3 часа, периодически переворачивая. Это поможет капусте размягчиться и выпустить сок. Промойте капусту от соли и дайте стечь воде.

Приготовьте пасту: сварите рисовую муку с водой до густоты, остудите. Добавьте к ней сахар (3 ст. л.), рыбный соус (100 мл, если его нет, замените на соевый), измельченный чеснок (2 головки), имбирь (20–30 г), красный перец, мелко нарезанный лук (примерно 80 г), морковь и дайкон (по 200 г каждого). Хорошенько перемешайте.

Тщательно обмажьте капусту полученной пастой, распределяя ее между листьями.

Уложите капусту в чистую емкость, плотно утрамбуйте, накройте крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1–2 дня.

После ферментации храните кимчи в холодильнике. Со временем вкус станет более насыщенным.

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