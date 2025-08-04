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04 августа 2025 в 18:59

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Baza: сына экс-главнокомандующего ВМФ России Чиркова арестовали за мошенничество

Виктор Чирков Виктор Чирков Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил о задержании сына бывшего главнокомандующего военно-морскими силами России Виктора Чиркова Алексея. По его данным, молодой человек уже отправлен под домашний арест по подозрению в крупном мошенничестве.

Как отмечает канал, с 2018 года Чирков руководил компанией «Светосервис-Подмосковье», ее выручка в 2024 году составила 1,8 млрд рублей.

Виктор Чирков был главнокомандующим ВМФ в 2012–2016 годах. После отставки он занимал должность советника президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее в Казани генерального директора компании и его заместителя заподозрили в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. По данным ФСБ, фигуранты намеренно завышали стоимость работ.

До этого военные следователи возбудили уголовное дело в отношении глав компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон» по факту хищения 300 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой.

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Россия
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