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06 августа 2025 в 08:18

Жители Приамурья остались без транспорта из-за подтопления

Три населенных пункта Амурской области лишились транспортного сообщения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сразу три населенных пункта в Селемджинском районе Амурской области остались без транспортного сообщения, сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Речь идет о поселках Златоустовск и Ольгинск, а также о селе Ивановском. Это произошло в результате подтопления дорог дождевыми водами и из-за стока дождевых вод в реки.

Без транспортного сообщения остались три населенных пункта: поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск, — говорится в публикации.

Уточняется, что в регионе затоплены три участка автомобильных дорог. Местных жителей уже проинформировали о ситуации. У них имеются достаточные запасы продуктов и медикаментов.

Ранее власти Тындинского округа Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято из-за крупного провала дорожного полотна на федеральной трассе А-360 «Лена». По предварительной оценке, его ширина составляет около трех метров при глубине более метра. Движение на участке с 39-го по 160-й км полностью перекрыто.

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