В Приамурье ввели режим ЧС из-за обрушения дороги Провал на трассе «Лена» в Приамурье привел к режиму ЧС в Тындинском округе

Крупный провал дорожного полотна на федеральной трассе А-360 «Лена» вынудил власти Тындинского округа Амурской области ввести режим чрезвычайной ситуации. Движение на участке с 39-го по 160-й км полностью перекрыто, сообщила глава округа Тамара Лысакова в своем Telegram-канале.

На федеральной автомобильной дороге А-360 «Лена» с 39-го по 160-й км произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто, — указано в сообщении.

По предварительным данным, ширина провала составляет около трех метров при глубине более метра. К месту происшествия направлена спецтехника для ликвидации последствий.

Минтранс РФ рекомендует водителям воздержаться от поездок по данному маршруту, предлагая альтернативные варианты передвижения — железнодорожный и авиатранспорт. Тындинская прокуратура начала проверку для установления причин аварии.

Власти округа обещают оперативно информировать жителей о ходе восстановительных работ. Сроки возобновления движения по трассе будут известны позже.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в Туапсинском районе, где из-за сильных дождей река Шапсухо вышла из берегов и разрушила мост в селе Лермонтово. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что строительство нового моста начнется уже в середине августа, а пока жителям обеспечат временный объезд.