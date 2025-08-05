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05 августа 2025 в 01:55

Власти Кубани определили судьбу обрушившегося моста в селе Лермонтово

Кондратьев: обрушившийся мост в краснодарском селе Лермонтово восстановят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Краснодарского края приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в Туапсинском районе, где из-за сильных дождей река Шапсухо вышла из берегов и разрушила мост в селе Лермонтово. Губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что строительство нового моста начнется уже в середине августа, а пока жителям обеспечат временный объезд.

Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово — построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, — написал глава региона.

Параллельно идут работы по восстановлению инфраструктуры. Так, в подтопленной школе №30 поселка Новомихайловский готовят помещения к учебному году. Также специалисты устраняют последствия повреждений электросетей. Организован подвоз воды до полного восстановления центрального водоснабжения.

Режим ЧС в районе продолжает действовать. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения моста. Кондратьев поблагодарил сотрудников МЧС, казаков и волонтеров за помощь в ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что в Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефань поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18. В Новомихайловке и Ольгинке автомобилисты фиксировали массовые подтопления.

Краснодарский край
потопы
мосты
Вениамин Кондратьев
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