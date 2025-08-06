В США узнали о предстоящей встрече Трампа с лидерами Армении и Азербайджана

В США узнали о предстоящей встрече Трампа с лидерами Армении и Азербайджана WP: Трамп встретится с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По ее информации, глава государства примет их в Белом доме. Предполагается, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.

Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами. Возможно, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет объявлено в ходе встречи, — говорится в материале.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Москва желает Баку и Еревану как можно скорее подписать соглашение.

Что касается задержки встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой, Песков отметил, что нормализация отношений потребует времени из-за беспрецедентного ухудшения связей при экс-главе Белого дома Джо Байдене. Так он отреагировал на подсчеты о рекордном сроке ожидания саммита с участием Трампа.