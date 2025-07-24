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24 июля 2025 в 12:25

Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном

Песков: Россия готова содействовать Баку и Еревану в подписании мирного договора

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва желает Баку и Еревану как можно скорее подписать соглашение.

При этом мы сохраняем нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков назвал ситуацию вокруг Зангезурского коридора суверенным делом Азербайджана и Армении. Он отметил, что российская сторона выступает за скорейший мир между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Зангезурский коридор является артерией, которая связывала многие страны. По его словам, потенциал данного пути на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания. Политик уточнил, что армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.

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