Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:53

Песков назвал вопрос о Зангезурском коридоре делом Баку и Еревана

Песков: вопрос о Зангезурском коридоре является суверенным делом Баку и Еревана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Азербайджана и Армении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона выступает за скорейший мир между странами, передает ТАСС.

Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. И мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

Позже посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.

Азербайджан
Армения
Зангезурский коридор
Кремль
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России показало видео военных учений «Июльский шторм»
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.