Песков назвал вопрос о Зангезурском коридоре делом Баку и Еревана Песков: вопрос о Зангезурском коридоре является суверенным делом Баку и Еревана

Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Азербайджана и Армении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона выступает за скорейший мир между странами, передает ТАСС.

Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. И мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

Позже посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.