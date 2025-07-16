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16 июля 2025 в 12:26

Пашинян допустил, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, которые приводит «Интерфакс», армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.

Да, есть также такая идея. Такая идея есть на столе обсуждений, — сказал он.

Пашинян также заявил, что Армения рассматривает возможность создания специализированной частной компании для реализации масштабных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Перекресток мира». По его словам, структура будет заниматься развитием транспортных коммуникаций, энергетических и газовых сетей в рамках мирного договора с Азербайджаном.

Инициатива рассматривается как ключевой элемент нормализации отношений между двумя странами. При этом, как подчеркнул Пашинян, Ереван считает, что эта компания должна и может быть собственностью республики.

Никол Пашинян
Армения
Азербайджан
мирные соглашения
договоры
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