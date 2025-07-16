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16 июля 2025 в 12:17

Ереван может создать транспортную компанию для реализации договора с Баку

Пашинян допустил создание компании для управления транспортным коридором с Баку

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Армения рассматривает возможность создания специализированной частной компании для реализации масштабных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Перекресток мира», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, структура будет заниматься развитием транспортных коммуникаций, энергетических и газовых сетей в рамках мирного договора с Азербайджаном.

Обсуждается создание компании, которая привлечет инвестиции, так как проект «Перекресток мира» имеет большой инвестиционный потенциал и интерес, и мы разными шагами должны консолидировать эти инвестиции. В этом контексте речь идет о создании транспортных путей, газовых, энергетических или электрических инфраструктур и так далее, — сказал Пашинян.

Инициатива рассматривается как ключевой элемент нормализации отношений между двумя странами. При этом, как подчеркнул Пашинян, Ереван считает, что эта компания должна и может быть собственностью республики.

Премьер Армении ранее отметил, что управлять компанией «Электросети Армении» на данном этапе будет государство, затем будет найден наиболее эффективный оператор. Компания будет национализирована после ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, добавил он.

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