Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»

Управлять компанией «Электросети Армении» на данном этапе будет государство, затем будет найден наиболее эффективный оператор, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Компания будет национализирована после ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, передает ТАСС.

Мы возьмем на себя управление, но мы вообще не говорили, что после или во время этого процесса национализации или выкупа государство всегда будет управлять энергосетями Армении. Наша задача — найти наиболее эффективного управляющего и сформировать общественный, государственный контроль, — заявил Пашинян.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении». В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Тем временем арестованному Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег. Команда предпринимателя назвала данное обвинение политическим преследованием. Там указали на отсутствие упоминания какого-либо управленческого решения или какой-либо связи с имуществом.