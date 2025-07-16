Арестованному в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег, сообщили RT в штабе предпринимателя. Команда предпринимателя назвала данное обвинение политическим преследованием.

Складывается впечатление, что обвинение предъявлено при полном отсутствии каких-либо прямых или косвенных доказательств... Не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-либо связи с имуществом, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Сообщается, что президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.