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08 июля 2025 в 20:05

Президент Армении подписал законы для национализации предприятий Карапетяна

Хачатурян подписал законы, которые дадут национализировать «Электросети Армении»

Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян Фото: president.am

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Также сообщалось, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК Армении, соответствующие мероприятия настигли головной офис компании «Ташир».

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