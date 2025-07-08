Президент Армении подписал законы для национализации предприятий Карапетяна Хачатурян подписал законы, которые дадут национализировать «Электросети Армении»

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Также сообщалось, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК Армении, соответствующие мероприятия настигли головной офис компании «Ташир».