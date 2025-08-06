Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 05:55

В Кремле объяснили задержку встречи Путина и Трампа

Песков: для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подсчеты ТАСС о рекордном сроке ожидания саммита с участием нового президента США Дональда Трампа. По его словам, нормализация отношений потребует времени из-за беспрецедентного ухудшения связей при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

Согласно данным агентства, с момента инаугурации Трампа прошло уже 6 месяцев и 16 дней, но его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным еще не состоялась. Это самый долгий период ожидания саммита в современной истории России.

Предыдущий рекорд (5 месяцев 18 дней) также был установлен при ожидании встречи Путина и Трампа в первый срок американского лидера. Обычно переговоры на высшем уровне проходили в срок от одного до пяти месяцев.

Песков подтвердил «беспрецедентное ухудшение» отношений с Вашингтоном при Байдене. Он указал, что саммит должен стать результатом подготовительной работы, а не ее началом.

Есть инерция этого процесса. Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что новый «дедлайн» Трампа звучит смешно. Так он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта на Украине. Трамп дал на его реализацию 10–12 дней.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.