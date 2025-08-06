В Кремле объяснили задержку встречи Путина и Трампа Песков: для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подсчеты ТАСС о рекордном сроке ожидания саммита с участием нового президента США Дональда Трампа. По его словам, нормализация отношений потребует времени из-за беспрецедентного ухудшения связей при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

Согласно данным агентства, с момента инаугурации Трампа прошло уже 6 месяцев и 16 дней, но его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным еще не состоялась. Это самый долгий период ожидания саммита в современной истории России.

Предыдущий рекорд (5 месяцев 18 дней) также был установлен при ожидании встречи Путина и Трампа в первый срок американского лидера. Обычно переговоры на высшем уровне проходили в срок от одного до пяти месяцев.

Песков подтвердил «беспрецедентное ухудшение» отношений с Вашингтоном при Байдене. Он указал, что саммит должен стать результатом подготовительной работы, а не ее началом.

Есть инерция этого процесса. Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что новый «дедлайн» Трампа звучит смешно. Так он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта на Украине. Трамп дал на его реализацию 10–12 дней.