Котенок высмеял новый ультиматум и дедлайн Трампа Военкор Котенок назвал смешным «дедлайн Трампа» из 10-12 дней для России

Новый «дедлайн» президента США Дональда Трампа звучит смешно, посчитал военкор Юрий Котенок. В Telegram-канале он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта. Трамп дал на его реализацию 10-12 дней.

Смешная постановка вопроса от тех, кто делает ставку именно на дальнейшую эскалацию, — подчеркнул Котенок.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной за 10-12 дней. По словам американского лидера, больше «нет никаких причин ждать». Президент США подчеркнул, что хотел «быть щедрым», но не видит прогресса.

Аналитики подмечали, что Трамп загнал себя в угол, поставив ультиматум России. По данным журналистов, установленный лидером дедлайн ограничил маневренность президента США.

Глава Белого дома угрожал ввести санкции против России и ее торговых партнеров в случае недостижения договоренности с Украиной. Трамп обещал применить пошлины в размере 100%, если Москва не выполнит его требование. Тогда он давал на реализацию ультиматума 50 дней.