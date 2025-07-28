Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:22

Котенок высмеял новый ультиматум и дедлайн Трампа

Военкор Котенок назвал смешным «дедлайн Трампа» из 10-12 дней для России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новый «дедлайн» президента США Дональда Трампа звучит смешно, посчитал военкор Юрий Котенок. В Telegram-канале он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта. Трамп дал на его реализацию 10-12 дней.

Смешная постановка вопроса от тех, кто делает ставку именно на дальнейшую эскалацию, — подчеркнул Котенок.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной за 10-12 дней. По словам американского лидера, больше «нет никаких причин ждать». Президент США подчеркнул, что хотел «быть щедрым», но не видит прогресса.

Аналитики подмечали, что Трамп загнал себя в угол, поставив ультиматум России. По данным журналистов, установленный лидером дедлайн ограничил маневренность президента США.

Глава Белого дома угрожал ввести санкции против России и ее торговых партнеров в случае недостижения договоренности с Украиной. Трамп обещал применить пошлины в размере 100%, если Москва не выполнит его требование. Тогда он давал на реализацию ультиматума 50 дней.

Дональд Трамп
Юрий Котенок
США
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране отчитались о предотвращении вторжения сотен иностранных боевиков
В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Глава OpenAI предрек волну мошенничества с использованием ИИ
Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.