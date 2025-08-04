Без возни и стояния у плиты! Кабачковые треугольники с секретом внутри!

Без возни и стояния у плиты! Кабачковые треугольники с секретом внутри!

Кабачковые треугольники с начинкой — вкусное превращение обычных блинов! Эти хрустящие кабачковые конвертики с ароматной начинкой — идеальный способ удивить семью и гостей. Нежные кабачковые блины, золотистые снаружи и сочные внутри, сочетаются с пикантной начинкой из колбасы и сыра. Это блюдо выглядит сложным, но готовится проще, чем кажется!

Как приготовить: натрите кабачки на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку и перец — тесто должно напоминать густую сметану. Жарьте тонкие блины на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с обеих сторон.

Для начинки мелко нарежьте колбасу, натрите сыр и смешайте со сметаной и рубленым укропом. На каждый блин выложите ложку начинки, сверните конвертиком или треугольником. Можно слегка обжарить готовые треугольники для хрустящей корочки или подавать сразу — они вкусны в любом виде!

Подавайте треугольники со сметаной или свежими овощами — они хороши и горячими, и холодными. Это блюдо станет вашей любимой находкой в сезон кабачков!

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