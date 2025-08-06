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06 августа 2025 в 07:32

Пациенты опасаются исчезновения современной терапии из-за нового правила

«Известия»: пациенты опасаются, что в России пропадет современная терапия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) опасаются, что в России может исчезнуть современная терапия, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное правительству. Они отреагировали на правило «второй лишний», вступающее в силу с сентября 2025 года. Согласно ему, заявки на иностранные препараты будут отклоняться, если в конкурсе участвуют отечественные.

В перечень таких препаратов планируется включить наркотические и психотропные лекарства, препараты крови, а также 215 позиций из действующего перечня стратегически значимых лекарств, — говорится в документе.

В частности, пациенты опасаются, что доступность препаратов может снизиться, а расходы на их приобретение — возрасти. В ВСП считают, что новое правило значительно снизит ежегодную экономию на торгах. Кроме того, оно увеличит расходы здравоохранения и вызовет искусственную монополизацию производства лекарств.

Ранее директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что персонализированная российская вакцина от рака будет вводиться в организм через инъекции. По его словам, терапевтическая вакцина лечит тех, кто уже имеет онкологическое заболевание.

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