Стало известно, будет ли установка мессенджера MAX обязательной Юрист Хаминский: с сентября MAX будут устанавливать на все новые смартфоны

С 1 сентября 2025 года все новые смартфоны, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, данное требование закреплено федеральным законом.

MAX сочетает в себе функции общения, интеграцию с государственными сервисами, а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей, — пояснил эксперт.

Приложение предлагает пользователям широкий функционал: чаты, звонки, передачу файлов до 4 ГБ, доступ к «Госуслугам» и возможность получения электронной подписи. Среди преимуществ также отмечают поддержку AI-бота GigaChat и бизнес-решений.

Однако юрист обратил внимание на риски для конфиденциальности. Он отметил, что приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей. При этом End-to-end шифрование пока не реализовано.

Эксперт прогнозирует, что MAX займет центральное место в цифровой экосистеме страны. Его успех будет зависеть от решения вопросов безопасности и сохранения конкурентного рынка мессенджеров.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддерживают развитие национального мессенджера MAX, следует из опроса ВЦИОМа. Согласно данным исследования, 64% респондентов положительно относятся к этой инициативе: 38% выразили однозначную поддержку, а 26% скорее поддерживают идею. Каждый пятый опрошенный (19%) остался равнодушен к этому вопросу.