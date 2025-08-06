Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 07:30

Стало известно, будет ли установка мессенджера MAX обязательной

Юрист Хаминский: с сентября MAX будут устанавливать на все новые смартфоны

Мессенджер МАХ Мессенджер МАХ Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года все новые смартфоны, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, данное требование закреплено федеральным законом.

MAX сочетает в себе функции общения, интеграцию с государственными сервисами, а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей, — пояснил эксперт.

Приложение предлагает пользователям широкий функционал: чаты, звонки, передачу файлов до 4 ГБ, доступ к «Госуслугам» и возможность получения электронной подписи. Среди преимуществ также отмечают поддержку AI-бота GigaChat и бизнес-решений.

Однако юрист обратил внимание на риски для конфиденциальности. Он отметил, что приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей. При этом End-to-end шифрование пока не реализовано.

Эксперт прогнозирует, что MAX займет центральное место в цифровой экосистеме страны. Его успех будет зависеть от решения вопросов безопасности и сохранения конкурентного рынка мессенджеров.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддерживают развитие национального мессенджера MAX, следует из опроса ВЦИОМа. Согласно данным исследования, 64% респондентов положительно относятся к этой инициативе: 38% выразили однозначную поддержку, а 26% скорее поддерживают идею. Каждый пятый опрошенный (19%) остался равнодушен к этому вопросу.

MAX
смартфоны
установки
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.