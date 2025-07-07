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07 июля 2025 в 11:05

Нарезаем косичку и морковь по-корейски — салат с вау-эффектом готов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сыр-косичка и корейская морковь — неожиданное, но очень вкусное сочетание. Копченый аромат, острота и сочность создают идеальный баланс. Простой салат с эффектным вкусом.

Ингредиенты:

  • сыр-косичка — 100 г;
  • корейская морковь — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кукуруза — 200 г;
  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца сварить вкрутую, нарезать.
  2. Сыр разобрать на волокна.
  3. Смешать все ингредиенты.
  4. Заправить майонезом.

Подавать охлажденным. Яркий, пикантный и очень вкусный — такой салат удивит всех!

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еда
салаты
морковь
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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