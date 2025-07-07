Нарезаем косичку и морковь по-корейски — салат с вау-эффектом готов!

Нарезаем косичку и морковь по-корейски — салат с вау-эффектом готов!

Сыр-косичка и корейская морковь — неожиданное, но очень вкусное сочетание. Копченый аромат, острота и сочность создают идеальный баланс. Простой салат с эффектным вкусом.

Ингредиенты:

сыр-косичка — 100 г;

корейская морковь — 150 г;

яйца — 3 шт.;

кукуруза — 200 г;

майонез — по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, нарезать. Сыр разобрать на волокна. Смешать все ингредиенты. Заправить майонезом.

Подавать охлажденным. Яркий, пикантный и очень вкусный — такой салат удивит всех!

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