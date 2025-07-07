Нарезаем косичку и морковь по-корейски — салат с вау-эффектом готов!

Сыр-косичка и корейская морковь — неожиданное, но очень вкусное сочетание. Копченый аромат, острота и сочность создают идеальный баланс. Простой салат с эффектным вкусом.
Ингредиенты:
- сыр-косичка — 100 г;
- корейская морковь — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- кукуруза — 200 г;
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца сварить вкрутую, нарезать.
- Сыр разобрать на волокна.
- Смешать все ингредиенты.
- Заправить майонезом.
Подавать охлажденным. Яркий, пикантный и очень вкусный — такой салат удивит всех!
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