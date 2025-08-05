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05 августа 2025 в 18:10

Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут

Как приготовить булгур: быстрый рецепт Как приготовить булгур: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур — идеальная альтернатива рису: не слипается, быстро готовится и отлично сочетается с мясом и соусами. Если нужно приготовить вкусный и сытный ужин, добавьте курицу, сливки и немного специй — получится насыщенное и ароматное блюдо.

Куриное филе (300–400 г) нарежьте кусочками, обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Посолите, добавьте перец и паприку по вкусу. Влейте 200 мл сливок и томите 5–7 минут. Отдельно обжарьте булгур (200 г) на сухой сковороде 1–2 минуты, затем залейте горячей водой (примерно 400 мл), накройте крышкой и варите на медленном огне до готовности — около 15 минут.

Готовый булгур соедините с курицей в сливочном соусе, перемешайте, прогрейте пару минут на слабом огне. Можно добавить рубленую зелень — она освежит вкус и добавит цвета.

  • Совет: для пикантности попробуйте заменить часть сливок плавленым сыром.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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