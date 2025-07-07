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07 июля 2025 в 10:25

Полезный ужин за 20 минут: булгур с овощами — просто и вкусно

Как приготовить булгур с овощами Как приготовить булгур с овощами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур — это не только альтернатива гречке и рису, но и отличный выбор для тех, кто хочет питаться сбалансировано и полезно. Этот гарнир быстро готовится, превосходно сочетается с овощами и надолго дает чувство сытости. А если добавить пряности, вкус заиграет по-новому.

На сковороде разогреть немного растительного масла, обжарить нарезанную луковицу, одну морковь и сладкий перец. Через пять минут добавить 150 г промытого булгура, перемешать и влить 300 мл горячей воды. Посолить, поперчить, по желанию — добавить щепотку куркумы, зиры или сухого чеснока. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 15 минут. Перед подачей — добавить зелень.

  • Совет: если остался вчерашний отварной булгур, просто обжарьте его с овощами — будет еще быстрее.

Посмотрите рецепт рататуя — низкокалорийного овощного рагу по-французски.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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