Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!

Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!

Рататуй — не просто овощное блюдо, а настоящее искусство сервировки и вкуса. Рецепт пришел к нам из Прованса, и даже при своей простоте блюдо смотрится эффектно и празднично. Такое рагу не перегружает желудок и идеально подойдет для легкого ужина. Приготовьте его по нашему простому рецепту.

Нарежьте кружочками 1 цукини, баклажан и 2 томата. 1 болгарский перец нарежьте красиво, луковицу и пару долек чеснока тоже измельчите произвольно. Для соуса первым делом пассеруйте лук, добавьте к нему чеснок и перец. Жарить советуем на оливковом масле, затем добавьте сюда же тертые помидоры или томатную пасту. Тушите 10 минут.

В форму вылейте соус, а сверху кладите овощи, чередуя по цвету. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и сбрызните сверху оливковым маслом. Накройте фольгой и запекайте при 180°C 40 минут. В конце надо приоткрыть фольгу и запечь еще 10 минут.

Интересный факт: рататуй вкусен и в горячем, и в холодном виде.

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