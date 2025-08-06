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06 августа 2025 в 08:43

Перевозчики возмутились из-за незаконных глушилок на дорогах

«Известия»: перевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки связи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» возмутилась наличием генераторов радиопомех вблизи дорог и попросила Роскомнадзор проверить законность их установки, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо. По словам перевозчиков, их штрафуют за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря спутниковых сигналов происходит именно из-за глушилок.

При потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол на штраф, — сказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

Уточняется, что подобные глушилки нередко устанавливают владельцы автозаправочных станций, нефтебаз и логистических пунктов. По словам экспертов, сегодня купить генератор радиопомех может любой желающий. При этом единой нормативной базы для их применения нет.

Ранее российские перевозчики пожаловались на демпинг со стороны конкурентов из Китая. Они утверждают, что дальнобойщики прибегают к схеме каботажа. В частности, китайские перевозчики начали брать дополнительные заказы по России, демпингуя и снижая тарифы на 20% ниже рынка.

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