Маринованные огурцы в литровой банке: лучший рецепт и полезные советы

Классические маринованные огурцы — закуска, которую стоит заготавливать банками. Особенно если использовать проверенный рецепт на литровую банку: он экономит время и идеально подходит для небольшой семьи.

Огурцы (600–700 г) промойте и замочите в холодной воде на 3–4 часа — так они останутся хрустящими. На дно стерилизованной литровой банки уложите зонтик укропа, пару листьев хрена, 2–3 зубчика чеснока, лавровый лист, несколько горошин черного перца и 2–3 ломтика моркови для красоты.

Огурцы в банку кладите плотненько, по возможности заполните пустоты. Следом залейте кипятком, закройте крышкой и отставьте на 15 минут. Как это время пройдет, перелейте воду из огурцов в кастрюлю, всыпьте туда же 1 ст. л. сахарного песка, 1,5 ч. л. соли и дождитесь, пока смесь закипит. Влейте в банку 1 ч. л. 9% уксуса, затем залейте горячим маринадом.

Тут же закатайте банки и переверните их вверх тормашками, укутайте и оставьте до полного остывания. Через пару недель огурцы будут готовы, но вкуснее всего они становятся спустя месяц.

Совет: не укладывайте слишком крупные огурцы — лучше брать плоды до 10 см. Также можно добавить пару кружочков болгарского перца — получится красивее и вкус будет интереснее.

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