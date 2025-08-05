Всего три ингредиента! Нежное безе к чаю — десерт без забот

Всего три ингредиента! Нежное безе к чаю — десерт без забот

Безе — это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается десерт с «вау-эффектом». Чтобы добиться нужной текстуры и не пересушить белковую массу, важно соблюдать порядок действий и температурный режим.

Холодные белки (от 3 яиц) взбейте до легкой пены, добавьте щепотку соли. Постепенно всыпайте 150 г сахара или сахарной пудры, продолжая взбивать миксером на высокой скорости. Взбивайте до устойчивых пиков — масса должна быть гладкой, блестящей и не стекать с венчиков. В конце добавьте ½ ч. л. лимонного сока или немного ванили.

Разогрейте духовку до 90–100 °C. На противень, застеленный пергаментом, отсадите массу с помощью кондитерского мешка или выложите ложкой. Сушите безе в духовке 1,5–2 часа с приоткрытой дверцей. Готовые изделия легко снимаются с бумаги и остаются белыми.

После выключения духовки не доставайте безе сразу — дайте постоять при выключенном нагреве еще полчаса. Так они останутся хрустящими и не отсыреют.

Совет: белки отделяйте очень аккуратно — даже капля желтка может испортить результат. Лучше использовать стеклянную или металлическую посуду — пластик плохо отмывается от жира.

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