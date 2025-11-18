Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:47

Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате

Российская гильдия риелторов создала штаб по защите покупателей недвижимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская гильдия риелторов (РГР) учредила штаб, который позволит защитить добросовестных покупателей недвижимости, сообщила пресс-служба РГР. В рамках него также начала работу горячая линия для сбора обращений.

В РГР начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы, — отметили в гильдии.

Обращения покупателей рассмотрят на встречах и консультациях с правоохранителями, законодателями, юристами, адвокатами, нотариусами и другими специалистами. Штаб оценит риски и передаст предложения по защите добросовестных покупателей депутатам.

Ранее ЛДПР предложила ввести систему безопасных сделок при приобретении жилья у пенсионеров для противодействия мошенническим схемам. Согласно инициативе, денежные средства покупателей будут сохраняться на специальных счетах в течение 30 дней, что позволит профильным службам разъяснить пожилым людям возможные риски и лишит злоумышленников экономической заинтересованности.

