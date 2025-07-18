Лимонное суфле: воздушный десерт к чаю и кофе за 30 минут

Лимонное суфле — идеальный вариант десерта, когда хочется сладкого, но без лишнего сахара и тяжести. Это лакомство получается легким, ароматным и очень элегантным. Подавайте с пудрой или ягодами, к кофе или чаю.

Отделить белки трех яиц. Желтки растереть с 50 г сахара и цедрой 1 лимона до пышности. Добавить 30 г муки и 50 мл лимонного сока, перемешать до однородности. Белки взбить до устойчивых пиков, затем аккуратно вмешать в лимонную массу. Разложить по предварительно смазанным формочкам, поставить в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекать 12–15 минут, пока суфле не поднимется и не зарумянится. Советуем не открывать дверцу, чтобы десерт не осел.

Подавайте сразу — суфле быстро теряет форму, но вкус остается восхитительным. Особенно хорошо сочетается с эспрессо или чашкой чая с бергамотом.

Совет: чтобы усилить вкус, добавьте щепотку ванили и замените часть сахара на пудру.

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