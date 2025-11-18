Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:26

В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи

ЦТАК: появление у Южной Кореи атомных лодок вызовет эффект «ядерного домино»

Стремление Южной Кореи построить атомную подводную лодку может спровоцировать в регионе эффект домино и гонку вооружений, предупредило Центральное телеграфное агентство Кореи. Журналисты расценили это как опасный шаг к реализации Сеулом давних ядерных амбиций.

Обладание РК атомной подлодкой как основа вступления в путь «самостоятельного ядерного вооружения» неизбежно вызовет «явление ядерного домино» в регионе и более серьезные гонки вооружений, — говорится в материале.

Поводом стала совместная американо-южнокорейская справка по итогам саммита в Кенджу, где Вашингтон разрешил Сеулу построить субмарину с атомной установкой. ЦТАК напомнило, что Южная Корея уже пыталась тайно разрабатывать такие планы в 2003 году.

До этого министр обороны южнокорейского государства Ан Гю Бэк по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Сеуле заявил, что страна не будет создавать собственное ядерное оружие. По его словам, республика остается приверженной условиям Договора о запрете ядерного оружия.

КНДР
Южная Корея
подлодки
США
ядерные вооружения
